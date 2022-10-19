Еврокомиссия объявила о гуманитарной помощи Украине в связи с приближающейся зимой

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду о новой программе чрезвычайных укрытий и зимних сооружений для Украины, а также о гуманитарной помощи для наиболее нуждающегося украинского и молдавского населения.

"Предстоящая зима, вероятно, принесет Украине серьезные проблемы, и мы должны быть к этому готовы. Благодаря нашему резерву rescEU (спасательного компонента механизма гражданской защиты ЕС - ИФ) будет возможно немедленно развернуть временные убежища в трех разных областях Украины", - заявил находящийся в этой стране член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Он также сообщил, что, "кроме того, ЕС увеличивает финансирование гуманитарной помощи, выделяя еще 175 млн евро на обеспечение образования, продовольствия, доступа к питьевой воде и защиты от холодной зимы наиболее уязвимых слоев населения".

В коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе, отмечается, что гуманитарная помощь ЕС этой зимой будет включать переброску на Украину запасов чрезвычайных укрытий и других предметов на общую сумму в 62,3 млн евро.

В целом, вместе с резервом жилья, размещенным в Румынии, ЕС сможет предоставить временное убежище до 46 тыс. человек.

Из дополнительных 175 млн евро в виде гуманитарной помощи 150 млн евро выделено на операции на Украине, а 25 млн евро - в Молдавии, уточняют в ЕК.

"Ключевым приоритетом является обеспечение зимних укрытий с учетом ожидаемых отрицательных температур. Другие приоритеты включают образование в чрезвычайных ситуациях, здравоохранение и помощь в защите населения", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как сообщил ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении на саммит ЕС в Брюсселе европейским лидерам, главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят помощь Украине, в частности, в связи с подготовкой к зиме.