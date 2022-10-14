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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Лавров предложил главам МИД Армении и Азербайджана обсудить трехсторонние договоренности

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает в ходе встречи с коллегами из Армении и Азербайджана обсудить реализацию трехсторонних договоренностей президентов двух стран от 2020 и 2021 года, чтобы понять, "как двигаться дальше".

"Исходя из того, что время бежит быстро, события развиваются достаточно стремительно, я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения договоренностей, которые они подписали", - сказал Лавров, открывая трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что в ходе встречи удастся "лучше понять, как двигаться дальше".

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в свою очередь, отметил, что с момента последней встречи в трехстороннем формате в мае этого года состоялось значительное число контактов как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

"Мне кажется, с этой точки зрения было бы полезно переговорить, обсудить вопросы, то развитие, которое было за этот период времени. Как минимум с нашей стороны мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного урегулирования, за которое непосредственно отвечают министры иностранных дел: это вопросы мирного договора, по которому у нас была недавно встреча", - сказал Байрамов.

Он добавил, что было бы полезно переговорить "и по другим вопросам мирного урегулирования, в число которых входят вопросы делимитации государственной границы, открытия коммуникаций", а также вопросы гуманитарного характера.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что считает встречу хорошей возможностью найти решения по проблематике нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также проблематике нагорнокарабахского урегулирования в русле трехсторонних заявлений президентов трех стран.

Хроника 27 сентября 2020 года – 14 октября 2022 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Россия Сергей Лавров
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