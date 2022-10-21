Казахстан в 2024 году диверсифицирует пути экспорта нефти за счет Транскаспия

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Казахстан нацелен использовать для диверсификации экспорта нефти Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) с 2024 года, когда в стране вырастет добыча, сообщил на брифинге министр энергетики страны Болат Акчулаков.

По его словам, увеличение добычи нефти примерно на 12 млн тонн ожидается с середины 2024 года по результатам реализации программы проекта будущего расширения Тенгиза.

"Примерно какую-то часть этих объемов мы и должны будем начать полностью использовать для так называемых диверсифицированных маршрутов через Каспий. Но до этого мы должны переговорить, готова ли та сторона принимать такие объемы нефти в свою нефтепроводную систему", - отметил глава Минэнерго.

Министр уточнил, что для использования данного маршрута "нужно будет достаточно большое количество инфраструктуры реализовать, включая не только трубопроводный транспорт и причальное хозяйство, но и увеличение количества танкеров на Каспии, которые могли бы перевозить данную нефть".

"Этот вопрос комплексный, нами детально изучается", - резюмировал он.

Сейчас Казахстан ежегодно экспортирует 65-67 млн тонн посредством двух нефтепроводов - КТК и Атырау-Самара.

В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил "КазМунайГазу" проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного маршрута в целях диверсификации поставок казахстанской нефти.

ТМТМ - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является введенная в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Сейчас основной экспортный маршрут для казахстанской нефти - система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). На нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.

О диверсификации маршрутов экспорта нефти в Казахстане заговорили после сообщений о возможной приостановке работы морского терминала КТК по решению суда для устранения нарушений экологического законодательства. Этому предшествовали ограничения работы причальных установок в связи с обследованием акватории на наличие взрывоопасных объектов (мероприятия не повлияли на выполнение графика отгрузок КТК), а также мартовская остановка отгрузок с причалов КТК из-за последствий шторма, продлившаяся почти месяц.