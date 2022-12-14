Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Казахстан запланировал развивать экспортные маршруты нефти в направлении Китая и Ирана

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Казахстан намерен развивать экспортные маршруты нефти в направлении Китая и Ирана, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран", - сообщил Акчулаков на заседании правительства в среду.

Он уточнил, что в рамках диверсификации направлений экспорта разработан проект дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти.

Казахстан Иран Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $80,51 за баррель после уверенного подъема цен накануне

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%

Bank of America спрогнозировал цену нефти Brent в 2023 году в $100 за баррель

Bank of America спрогнозировал цену нефти Brent в 2023 году в $100 за баррель

ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти к октябрю на 0,74 млн б/с

ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти к октябрю на 0,74 млн б/с

Курс евро поднялся выше 67 руб. впервые с 30 мая

Мишустин заявил, что негативные сценарии для экономики не реализовались

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });