Казахстан запланировал развивать экспортные маршруты нефти в направлении Китая и Ирана

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Казахстан намерен развивать экспортные маршруты нефти в направлении Китая и Ирана, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

"Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран", - сообщил Акчулаков на заседании правительства в среду.

Он уточнил, что в рамках диверсификации направлений экспорта разработан проект дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти.