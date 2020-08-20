Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Экс-советник президента США Стив Бэннон Фото: Reuters

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.

По данным прокуратуры Нью-Йорка, Бэннон и еще трое подозреваемых, которые состояли в группе "Мы строим стену", организовали схему по обману сотен тысяч жертвователей, в результате чего было собрано более $25 млн. Бэннон, как сообщают прокуроры, получил от организации более $1 млн, часть этой суммы потрачена на личные нужды.

Как утверждается, обвиняемые обманули сотни тысяч спонсоров. Отмечается, что использовали их интерес в финансировании строительства пограничной стены, чтобы собрать миллионы долларов. Деньги собирались под ложным предлогом, что все будет потрачено на строительство, говорится в пресс-релизе прокурора США Одри Штраусс.

Основатель организации Брайан Колфаге заверял спонсоров, что все вырученные деньги пойдут на строительство стены вдоль границы США и Мексики. Однако обвиняемые, по данным прокуратуры Нью-Йорка, "тайно планировали передать Колфаге сотни тысяч долларов, которые он использовал для своего расточительного образа жизни".

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые также фальсифицировали счета и договоренности, чтобы скрыть свою деятельность.

Каждому из четырех обвиняемых предъявлено по два пункта обвинения – в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и в сговоре с целью отмывания денег. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Стив Бэннон занимал должность советника президента США Дональда Трампа в 2017 году.