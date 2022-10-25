"Молдовагаз" подтвердил отсутствие у Приднестровья возможности получать газ самостоятельно

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Обеспечить прямые поставки газа в Приднестровский регион на сегодняшний день невозможно, написал председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем телеграм-канале во вторник.

Так он прокомментировал упреки главы правительства Приднестровья Александра Розенберга в том, что "Молдовагаз" блокирует прямые поставки газа в регион.

Чебан отметил, что при поставках газа "Молдовагаз" "руководствуется исключительно законодательством Молдовы и международными нормами регулирования в области энергетики".

"До тех пор, пока на территории Приднестровского региона Молдавии не будут внедрены все требования национального законодательства в части разделения видов деятельности (поставка, транспорт, распределение), а также лицензирования и сертификации оператора газотранспортной системы, напрямую обеспечить поставки газа в регион невозможно", - подчеркнул Чебан.

Администрация Приднестровья заявила 21 октября, что вынуждена серьезно сократить поставки электроэнергии на правый берег Днестра - с 70% от общих потребностей Молдавии до 27% оговоренного объема с 24 октября, и - до 23% с 1 ноября.

По контракту с Кишиневом, Молдавская ГРЭС поставляет до 525 МВт, за счет чего обеспечивается 70% потребности Молдавии в электроэнергии, но сейчас возникли форс-мажорные обстоятельства. До 13 октября Молдавия покупала недостающий объем на Украине, а с 14 октября стала закупать в Румынии около 250 МВт. Однако и в этом случае дефицит электроэнергии составляет порядка 50%.

Руководитель правительства Приднестровского региона Александр Розенберг накануне заявил, что Тирасполь готов исполнить октябрьский контракт с Молдавией на поставку ей электроэнергии, но "если под это будут соответствующие поставки газа".

"Сегодня мы получаем газ и по северной нитке газопровода, и через "Турецкий поток". Но, в любом случае все поставки газа осуществляются через Молдавию. Без участия "Молдовагаза" Приднестровье газ не получит. Мы пытались получать газ напрямую, такой сценарий тоже был, проводились соответствующие подготовительные мероприятия, мы даже пробную прокачку делали. Но, к сожалению, "Молдовагаз" это блокирует", - сказал Розенберг.