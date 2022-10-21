В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В связи с сокращением поставок газа в Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение. Такое решение принял в пятницу Верховный Совет непризнанной ПМР, который одобрил указ тираспольского лидера Вадима Красносельского.

Согласно указу, на территории региона вводится чрезвычайное экономическое положение из-за "высокого риска возникновения общеэкономического кризиса, вызванного сокращением на 30% объемов поставок природного газа". Такое решение принято впервые в приднестровской истории и рассчитано до конца октября.

Среди предусмотренных в указе мер - перераспределение объемов поставки природного газа между промышленными и бытовыми потребителями для бесперебойного обеспечения населения газом и теплом, а также приоритет внутреннего потребления электроэнергии, производимой Молдавской ГРЭС.

Документ ограничивает определенные права и свободы человека на период ЧП. В частности, "право на свободу труда, право выбирать род деятельности и профессию, право на забастовку, право на отдых, право собственника по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться своим имуществом".

Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник заявил в пятницу эфире приднестровского радио, что из-за складывающегося в Приднестровье дефицита природного газа такие энергоемкие предприятия как Молдавский металлургический завод (ММЗ) и Рыбницкий цементный завод (РЦК) остановлены, а начало отопительного сезона отложено. По его словам, дефицит до конца месяца сложится до 15 млн. кубометров газа, в связи с чем не удастся обеспечить в полном объеме газом все предприятия.

"На фоне дефицита природного газа и чрезвычайного положения в экономике Приднестровья голубое топливо, прежде всего, будет направляться на нужды населения (...). В таких условиях Молдавская ГРЭС не сможет обеспечивать в полном объеме поставки электричества в Молдавию, так как подача газа на генерацию будет сокращена", - сказал министр.

Он признал, что остановка работы предприятий приведет и к сокращению налоговых платежей и поступлений в бюджет.

"Однако у нас заблаговременно формировались резервы для исполнения обязательств по социально защищенным статьям. А на Молдавской ГРЭС есть двухмесячный запас угля для производства электроэнергии на случай прекращения подачи газа", - сказал Оболоник.

"Газпром" сократил объем поставок

Ранее власти Приднестровья сообщили, что "регион готовится к сложной ситуации в ноябре, так как "Газпром" предупредил о сокращении объемов поставок газа на 40%".

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что "Газпром" пока не подтвердил объемы поставок газа в ноябре в Молдавию, включая Приднестровский регион.

Как сообщалось, с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн. м3 газа в сутки при потребностях в 8,06 млн. м3. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.