Молдавия полностью перешла на закупку электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Молдавия с 11 октября полностью перешла на электроэнергию, которую производит Молдавская ГРЭС (Приднестровье, принадлежит российскому ПАО "Интер РАО"). Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"Сегодня, начиная с 03:00 утра Молдавия получает весь объем необходимой электроэнергии от Молдавской ГРЭС. Это стало возможным благодаря тому, что "Молдовагаз" выделил Молдавской ГРЭС дополнительные 0,9 млн кубометров газа в сутки на производство необходимого объема электричества", - написал Спыну в соцсети.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача властей – обеспечить страну электроэнергией по как можно более низкой цене.

Спыну отметил, что Молдавию напрямую затронули вчерашние события на Украине (нанесение Россией массированных ударов по украинским объектам 10 октября), так как республика закупала 30% электроэнергии у украинских компаний. При этом он не пояснил, за счет чего "Молдовагаз" обеспечит увеличение объема поставок газа для Молдавской ГРЭС.

Министр также сообщил, что накануне обсудил с представителями Украины, Румынии и ЕС возможные решения проблемы поставки электроэнергии в Молдавию.

Молдавия покупает электроэнергию у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Ранее договоры заключались на один год, а с марта они заключаются только на один месяц. Это связано с энергетическим кризисом и нестабильными ценами на газ.

С мая Молдавия закупала недостающий объем электроэнергии на Украине.

С 1 октября "Газпром" сократил подачу газа в Молдавию на 30% – до 5,7 млн кубометров в сутки. В Кишиневе надеются восполнить недостающий объем из резервов, а также сократить потребление газа за счет перевода предприятия Termoelectrica (обеспечивающая теплом и электроэнергией Кишинев - ИФ) на мазут.

Спыну в конце сентября заявлял, что для резервов уже закуплено 39,5 млн кубометров газа.

В пресс-службе правительства в конце прошлого месяца сообщали, что Молдавия планирует приобрести еще 15 млн кубометров газа для пополнения резервов. Газ будет закуплен на основании сделки между государственной компанией Energocom и "Молдовагазом", который закупит газ у "Газпрома" по действующим ценам, в соответствии с договором. Данные объемы будут закуплены двумя партиями и будут содержаться в хранилищах Украины.

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ на прошлой неделе заявил, что Румыния может поставлять Молдавии до 5 млн кубометров газа в сутки. "Если подача газа в Молдавию со стороны "Газпрома" будет прекращена, мы можем обеспечить Молдавии поставки по трубопроводу, но они не будут покрывать их потребности. Мы можем поставлять им до 5 млн кубометров в день, но не больше", - сказал Чукэ. При этом он не пояснил, каким образом и откуда будет поставляться газ, а также не назвал его цену.