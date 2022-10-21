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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдавии предупредил о возможных веерных отключениях
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Компания Premier Energy, поставляющая электроэнергию потребителям в центре и на юге Молдавии, предупредила о возможных веерных отключениях из-за дефицита электроэнергии в пиковые часы потребления.

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"В сложившейся критической ситуации из-за нехватки электроэнергии в условиях чрезвычайной ситуации в электроэнергетическом секторе, установленной Комиссией по чрезвычайным ситуациям (Молдавии - ИФ), Premier Energy Distribution (подразделение Premier Energy - ИФ) может получить предписание об ограничении объемов поставок за счет веерного отключения некоторых категорий потребителей", - говорится в пресс-релизе компании.

По данным Premier Energy, 21 октября государственный поставщик электроэнергии Energocom уведомил компанию о дефиците в размере 284 МВт.ч.

Причина дефицита - проблемы с поставками в Молдавию электроэнергии. Изначально Молдавия получала 70% всей необходимой ей электроэнергии от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС, а еще 30% с Украины. Однако поставки с Украины были прекращены после нарушения работы ее энергетической инфраструктуры, а Молдавская ГРЭС сталкивается с проблемами при выработке электроэнергии в связи с дефицитом поставляемого в Молдавию "Газпромом" природного газа.

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В сложившейся ситуации Молдавия заключила контракт на экстренные энергопоставки из Румынии. Он заканчивается в конце октября.

Premier Energy входит в чешский холдинг Emma Capital, основанный в 2012 году предпринимателем Иржи Шмейцем, партнером ныне покойного чешского миллиардера Петра Келлнера по PPF Group. Premier Energy обслуживает более 800 тыс. потребителей, является крупнейшим поставщиком электроэнергии в стране.

Молдавия
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