Президент Индонезии не знает, приедут ли Путин и Зеленский на G20

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Джоко Видодо предположил, что при определенном стечении обстоятельств президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут принять участие в саммите "Группы двадцати" на Бали, сообщает Bloomberg.

По словам Видодо, Путин и Зеленский заявили, что они "могут приехать, если позволит ситуация".

Еще 17 лидеров уже подтвердили свое участие в саммите, среди них - президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин, добавил Видодо.

7 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообещал, что Кремль до конца недели объявит, поедет ли президент на саммит "двадцатки" на Бали 15-16 ноября.

В июне сообщалось, что Видодо пригласил Путина на это мероприятие, российский лидер принял это приглашение. В начале августа в Кремле говорили, что вопрос о формате участия Путина в саммите еще не решен.