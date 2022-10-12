Макрон намерен продолжать контакты с Путиным

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил в эфире телеканала France 2 в среду, почему он намерен продолжать контактировать с российским президентом Владимиром Путиным.

"Когда пытаешься выстроить мир, нужно разговаривать. Каждый раз, когда это будет необходимо, я буду говорить с Владимиром Путиным", - заявил Макрон.

"Я надеюсь, что все стороны придут к столу переговоров как можно скорее", - добавил французский президент.