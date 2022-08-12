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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Германия ограничит военную миссию в Мали из-за проблем с властями этой страны

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Германии приостановит многие операции миссии бундесвера в Мали в связи со сложностями с властями страны, сообщает Der Spiegel со ссылкой на неназванного представителя министерства.

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"Бундесвер в частности, прекращает все разведывательные операции для ООН и теперь занимается безопасностью только своего персонала. Однако пока что войска выводить не должны", - отмечает издание.

По данным Spiegel, Берлин планирует перебросить военный персонал из Мали в Нигер.

12 августа правительство Мали не разрешило прилет в страну самолета миссии ООН MINUSMA, в результате чего ротация военных бундесвера оказалась невозможна.

До этого в начале недели в Мали побывал представитель МИД ФРГ Кристиан Бук для обсуждения этого вопроса. Издание отмечает, что малийская сторона тогда пообещала, что ротация военных скоро возобновится.

В четверг подобные заверения получила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в ходе телефонного разговора со своим малийским коллегой Садио Камарой. Однако в пятницу власти Мали вновь отказали принять авиарейс из Германии.

После переворота 2020 года в Мали государства Западной Африки закрыли границы, разорвали дипломатические отношения и ввели экономические санкции против страны, которые поддержали США и Франция.

В феврале Елисейский дворец сообщил, что Франция, ряд других европейских стран и Канада решили начать выводить из Мали своих военных. Также в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что ЕС приостановит военную подготовку армии в Мали и доставку в страну военной техники.

Мали Германия Минобороны Бундесвер Франция
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