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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал недопониманием появившиеся в западных СМИ сообщения о якобы отказе премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить Россию в этом году.

"Здесь есть какое-то недопонимание. Мы знаем, о чем говорил Дмитрий Песков, когда он говорил, что в этом году визит премьер-министра Индии не планируется. Я думаю, это касается текущего года, а следующий год у нас большой, открытый, там масса мероприятий международных, и саммиты ШОС и БРИКС, и двусторонние встречи, поэтому давайте не предвосхищать события", - сказал он журналистам в Санкт-Петербурге "на полях" азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

МИД РФ Индия Нарендра Моди
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