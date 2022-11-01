В Минске заявили о реализации мер стратегического сдерживания в ответ на действия Запада

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Белорусские власти делают упор на реализации мер стратегического сдерживания, которые являются ответом на действия Запада, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Сейчас в Беларуси упор сделан на реализацию целого комплекса мер стратегического сдерживания, причем как несилового, так и силового характера. Уже сегодня войска и силы выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме, постоянно ведется разведка во всех ее видах, организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками, осуществляется усиленная охрана наших государственных границ, предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве", - приводит слова министра госагентство БелТА во вторник.

"Проводимые нами мероприятия - это реакция на действия наших оппонентов. Мы ни на кого не собираемся нападать. Задача региональной группировки войск Беларуси и России, Союзного государства сугубо оборонительная, а все мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящие вблизи наших границ. Реализуемая в настоящее время и спланированная мера стратегического сдерживания вооруженными силами демонстрирует готовность к защите нашей страны и нанесению агрессорам ущерба", - подчеркнул Хренин.

Министр обороны Белоруссии считает, что в ближайшее время ситуация вокруг Белоруссии будет развиваться по негативному сценарию, поэтому важнейшей задачей военно-политического руководства остается реализация эффективной военной политики, позволяющей противостоять современным угрозам и вызовам.

Хренин также не исключил "возможность разжигания в Беларуси и внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада с территорий Польши, Литвы, Латвии и Украины".