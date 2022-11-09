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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Польша нарастит оборонные расходы минимум до 3% от ВВП

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Польша в ближайшее время увеличит расходы на оборону с нынешнего уровня в 2% от ВВП минимум до 3%, заявил в среду польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Он сказал, что в следующем году его правительство потратит более $21,4 млрд или, возможно, $27,8 млрд на модернизацию вооруженных сил. Он отметил, что это составит 3 - 4% от ВВП – один из самых значительных военных бюджетов среди 30 стран НАТО", - сообщает агентство Associated Press (AP).

Премьер сделал такие заявления, присутствуя на многонациональных военных учениях PUMA-22. Они проходят на территории Польши на полигоне в Нова-Дембе в 150 км от границы с Украиной.

Также присутствовавший на учениях премьер Словакии Эдуард Хегер добавил, что Братислава тоже интенсивно модернизирует свои вооруженные силы.

По данным AP, в маневрах PUMA-22 принимают участие почти 2 тыс. военнослужащих из Польши, США, Великобритании, Словакии, Чехии и Венгрии.

Польша
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