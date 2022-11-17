Что случилось этой ночью: четверг, 17 ноября

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пентагон не видит причин сомневаться в версии Польши об инциденте с ракетой. Об этом заявил на пресс-конференции глава ведомства Ллойд Остин.

- МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России. Решение было принято в среду на внеочередной Генеральной ассамблее МПК в Берлине.

- Российские космонавты начинают серию выходов в открытый космос. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в четверг выйдут с борта МКС.

- Греция и Иран обменялись задержанными танкерами. Иран после долгих переговоров освободил два греческих танкера, задержанных в мае. Иранский танкер, удерживаемый в водах Греции также смог покинуть греческую территорию.

- КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщили южнокорейские военные.

- Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Брянской области. Двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения.