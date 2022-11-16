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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Греция и Иран обменялись задержанными танкерами

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Иран после долгих переговоров освободил два греческих танкера, задержанных в мае, пишет газета "Катимерини" со ссылкой на Министерство судоходства Греции. Танкеры Prudent Warrior и Delta Poseidon уже отошли от берегов Ирана, все члены их экипажей освобождены.

В МИД Ирана заявили, что одновременно с этим задержанный в береговых водах Греции иранский танкер смог покинуть греческую территорию. В заявлении ведомства говорится, что в течение нескольких месяцев стороны вели интенсивные переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал освобождение всех трех танкеров.

В мае силы Корпуса стражей Исламской революции задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера, это произошло вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер.

Иран Греция КСИР Министерство судоходства МИД
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