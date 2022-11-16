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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

"Диснейленд" в Шанхае в четверг частично возобновит работу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Шанхайский тематический парк "Диснейленд" частично возобновит работу в четверг.

Как сообщили в его администрации в среду, первыми начнут действовать Disneytown, Wishing Star Park и местная гостиница. Однако главный парк "Диснейленда" останется закрытым до дальнейшего уведомления, сообщает агентство "Синьхуа".

"Диснейленд" был временно закрыт 31 октября из-за требований по профилактике и контролю за заболеваемостью COVID-19.

Во вторник в Шанхае выявлены два подтвержденных случая локального заражения коронавирусом и 14 бессимптомных носителей.

Шанхай коронавирус Диснейленд Китай
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