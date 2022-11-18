Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 637 млн

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 636 994 097, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 617 890 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 261 431 и 1 076 683.

Индия - 44 667 967 и 530 553.

Франция - 37 471 008 и 159 129.

Бразилия - 34 971 043 и 688 835.

Германия - 36 180 077 и 156 410.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 849,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 291 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 410, в Бразилии - 3 199, в Германии - 1 865.