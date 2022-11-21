Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ раскритиковали подсчет голосов на выборах в Казахстане

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Наблюдатели недовольны подсчетом голосов на президентских выборах в Казахстане, заявила на брифинге в Астане глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами Урсула Гацек.

"Что же мы увидели в первой части? Спокойный день, день выборов, при голосовании в основном соблюдались процедуры, фактически наши наблюдатели положительно оценили процесс голосования в 95% из 1 131 случаев наблюдения. Во второй половине дня подсчет голосов был оценен отрицательно, как плохо или очень плохо более чем в половине наблюдений, - сказала она. - Были проигнорированы важные процедурные гарантии, что вызвало вопросы о том, были ли подсчитаны бюллетени и честно ли они были представлены".

Она призвала власти страны улучшить ситуацию с подсчетом голосов, чтобы к предстоящим парламентским выборам можно было гарантировать прозрачность и честность процедуры.

"Скудное освещение кампании и отсутствие отчетов в СМИ ограничили способность избирателей сделать осознанный выбор", - сказала также Гацек.

При этом, по ее словам, способность граждан в полной мере участвовать в политической жизни "остается существенно ограниченной, в том числе из-за ограничений основных свобод".

"Внеочередные выборы президента Республики Казахстан прошли в политической обстановке, лишенной конкуренции", - считает Гацек.

В Казахстане 20 ноября прошли внеочередные президентские выборы. Их выиграл действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, получивший более 81% голосов.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гацек
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В результате землетрясения в Индонезии погибли не менее 14 человек

В китайском Гуанчжоу из-за COVID-19 ввели локдаун в крупнейшем районе

В китайском Гуанчжоу из-за COVID-19 ввели локдаун в крупнейшем районе

Европа пытается экономить газ из хранилищ на фоне возвращения погоды к многолетней норме

Европа пытается экономить газ из хранилищ на фоне возвращения погоды к многолетней норме

Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 ноября

Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, получив более 80% голосов

Что произошло за день: воскресенье, 20 ноября

Силуанов заявил, что резолюция ООН о выплатах Украине не повлечет реальных последствий

Силуанов заявил, что резолюция ООН о выплатах Украине не повлечет реальных последствий

Участники встречи ООН по климату остались недовольны текстом итоговой декларации

Участники встречи ООН по климату остались недовольны текстом итоговой декларации

Назарбаев заявил о поддержке кандидатуры Токаева на выборах президента Казахстана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });