Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ раскритиковали подсчет голосов на выборах в Казахстане

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Наблюдатели недовольны подсчетом голосов на президентских выборах в Казахстане, заявила на брифинге в Астане глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами Урсула Гацек.

"Что же мы увидели в первой части? Спокойный день, день выборов, при голосовании в основном соблюдались процедуры, фактически наши наблюдатели положительно оценили процесс голосования в 95% из 1 131 случаев наблюдения. Во второй половине дня подсчет голосов был оценен отрицательно, как плохо или очень плохо более чем в половине наблюдений, - сказала она. - Были проигнорированы важные процедурные гарантии, что вызвало вопросы о том, были ли подсчитаны бюллетени и честно ли они были представлены".

Она призвала власти страны улучшить ситуацию с подсчетом голосов, чтобы к предстоящим парламентским выборам можно было гарантировать прозрачность и честность процедуры.

"Скудное освещение кампании и отсутствие отчетов в СМИ ограничили способность избирателей сделать осознанный выбор", - сказала также Гацек.

При этом, по ее словам, способность граждан в полной мере участвовать в политической жизни "остается существенно ограниченной, в том числе из-за ограничений основных свобод".

"Внеочередные выборы президента Республики Казахстан прошли в политической обстановке, лишенной конкуренции", - считает Гацек.

В Казахстане 20 ноября прошли внеочередные президентские выборы. Их выиграл действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, получивший более 81% голосов.