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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Токаев заявил, что выборы президента Казахстана прошли в соответствии с законом

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Состоявшиеся в Казахстане внеочередные выборы президента были справедливыми и открытыми, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в своем предвыборном штабе после оглашения данных экзит-полов.

По словам Токаева, выборы прошли в соответствии с законом, всем кандидатам были предоставлены равные возможности.

"Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто", - подчеркнул он.

Токаев убежден, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

"Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны. Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству! - сказал он.

По данным экзит-полов нескольких казахстанских институтов и общественных объединений, Токаев одержал уверенную победу на выборах президента Казахстана, набрав свыше 80% голосов избирателей.

ЦИК Казахстана планирует объявить предварительные итоги выборов в понедельник в первой половине дня.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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