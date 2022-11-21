МИД Казахстана назвал необъективной позицию наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Предварительные выводы и заключения миссии БДИПЧ ОБСЕ о президентских выборах в Казахстане страдают отсутствием объективности и ставят под вопрос эффективность этого института, заявил МИД Казахстана, напомнив, что до сих пор в республике поддерживали организацию.

"Заявление БДИПЧ ОБСЕ по своему содержанию свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание", - отметили в МИД.

В оценке наблюдателей ведомство нашло "набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов" и "полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране".

"В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ее руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение её в передовое общество, основанное на верховенстве закона", - отметили в МИД.

"Заявление Миссии БДИПЧ ОБСЕ, содержащее голословные и неподтвержденные фактами обвинения, диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь показывает его предвзятость", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

20 ноября в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы в Казахстане, их выиграл действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами Урсула Гацек заявила 21 ноября в Астане, что выборы не были конкурентными, предвыборная кампания слабо освещалась, а подсчет голосов не был прозрачным.