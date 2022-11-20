Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, получив более 80% голосов
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на выборах главы государства в воскресенье, по данным экзит-полов международного института региональных исследований "Открытое общество", занимает первое место, получив более 80% голосов избирателей.
По данным института, продемонстрированным в эфире гостелеканала "Казахстан", Токаев набрал 82,45% голосов избирателей, на втором месте графа "Против всех" с 5,2% голосов. При этом Институт общественной политики партии "Amanat" (бывшая "Nur Otan") приводит результаты экзит-полов, по которым за Токаева проголосовали 85,52% казахстанцев, отметку в графе "против всех" поставили 3,40% избирателей.
Как сообщалось, на внеочередных выборах президента Казахстана в воскресенье проголосовало 69,43% граждан республики, имеющих право голоса.
ЦИК Казахстана планирует объявить предварительные итоги выборов в понедельник в первой половине дня.
Наряду с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым (выдвинут народной коалицией общественно-политических сил), на пост главы государства претендуют Нурлан Ауесбаев (кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП)), Мейрам Кажыкен (от республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат"), Жигули Дайрабаев (от народно-демократической патриотической партии "Ауыл"), Каракат Абден (от альянса соцработников), Салтанат Турсынбекова (от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" (Казахские матери - путь к обычаям)).