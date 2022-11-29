Страны ЕС снова не смогли договориться об уровне "потолка" цен на российскую нефть

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли договориться об установлении конкретного лимита цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

Государства ЕС обсуждали введение "потолка" цен на сырую нефть из РФ на уровне $62 за баррель, но переговоры зашли в тупик.

По словам источников издания, Польша и страны Балтии считают такую цену высокой.

Ранее агентство сообщало, что Еврокомиссия предложила уровень цены в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии также были не согласны с этим лимитом. В свою очередь страны с развитой структурой морских перевозок, такие как Греция и Мальта, не хотят "потолка" цен ниже $70.

Для утверждения "потолка" цен на российскую нефть необходимо согласие всех стран ЕС, напоминает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на документ ЕС также отмечало, что Брюссель предложил согласовать 45-дневный переходный период перед возможным принятием "потолка" цен на российскую нефть, а также смягчить требования к морским перевозкам, связанным с ней. Действие этого переходного периода будет касаться нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января.

Со своей стороны, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщало, что США и союзные им страны планировали 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.

Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent - порядка $20-30 за баррель.

Позиция России

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак 21 ноября заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", возможно, для этого придется сократить добычу.

"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер.