Германская RWE подала иск к "Газпрому" из-за сокращения поставок газа

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Германская RWE инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" в связи с недопоставками газа, пишет Handelsblatt.

Ранее сообщалось, что компания Uniper инициировала аналогичное разбирательство. Handelsblatt также напоминает, что конфискованная у "Газпрома" компания Gazprom Germania, сменившая название на Sefe, изучает возможность предъявления претензий со своей стороны.

Поставки российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток" начали сокращаться из-за введенных Канадой санкций в отношении "Газпрома". В "Газпроме" заявляли, что из-за санкций стало невозможным обслуживание газотурбинных двигателей газопровода, которые вышли из строя. В конце сентября от мощных взрывов пострадала линейная часть морской магистрали.