Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Латвия выдаст лицензию на вещание телеканалу "Дождь"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии в понедельник принял решение запретить распространение в республике оставшихся 80 зарегистрированных в РФ телеканалов, которые до сих пор были доступны латвийским зрителям, кроме того, в стране выдадут лицензию на вещание телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), передает агентство BNS.

"Решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны", - заявил агентству BNS председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Решение вступит в силу с 9 июня.

Вместе с тем, НСЭСМИ принял решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу "Дождь", и в будущем канал будет транслироваться из Риги.

Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

Суд Шри-Ланки отменил запрет на вылет Airbus "Аэрофлота"

Британия передаст Украине реактивные системы залпового огня

В Великобритании пройдет голосование по вотуму недоверия Джонсону

В Великобритании пройдет голосование по вотуму недоверия Джонсону

Brent подорожала до $120,61 за баррель

Brent подорожала до $120,61 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июня

Явка на конституционный референдум казахстанцев за рубежом составила почти 73%

Явка на конституционный референдум казахстанцев за рубежом составила почти 73%

США не готовы ослабить санкции в обмен на экспорт зерна через Черное море

Южная Корея и США провели запуски ракет в ответ на проведенные накануне испытания КНДР

В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II

В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });