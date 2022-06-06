Латвия выдаст лицензию на вещание телеканалу "Дождь"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии в понедельник принял решение запретить распространение в республике оставшихся 80 зарегистрированных в РФ телеканалов, которые до сих пор были доступны латвийским зрителям, кроме того, в стране выдадут лицензию на вещание телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), передает агентство BNS.

"Решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны", - заявил агентству BNS председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

Решение вступит в силу с 9 июня.

Вместе с тем, НСЭСМИ принял решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу "Дождь", и в будущем канал будет транслироваться из Риги.