Глава СПЧ не увидел цензуры в законе о дискредитации армии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Введение уголовной ответственности за фейки и дискредитацию российских вооруженных сил не является актом цензуры, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Он сказал это в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

"Нет, это не цензура. Никто же не запрещает высказывать свое мнение. Уточню - в разумных пределах высказывать свое мнение", - объяснил Фадеев.

По его словам, большинство публикуемых в интернете материалов о военной операции, "которые с той стороны поступают", являются заведомо недостоверными.

"Это специально состряпанные материалы, та самая военная хитрость. Значительная часть наших граждан не понимала этого, часть интеллигенции не понимала, поэтому пришлось принять такой жесткий закон, отрезвляющий закон. Но это не цензура", - считает глава СПЧ.

В начале марта в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии и за ее дискредитацию. Новая статья УК - статья 207.3 - предусматривает до 15 лет колонии за дискредитацию военных в случае наступления тяжких последствий и штраф до 5 млн рублей. За "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей и ли лишение свободы на срок до пяти лет.

Административная ответственность за публичную дискредитацию "использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" предусматривает штрафы до 100 тысяч рублей для физлиц, 300 тысяч рублей - для должностных лиц и до 1 млн рублей длял юрлиц, если дискредитация сопровождается призывами к несанкционированным акциям или несет угрозу массового нарушения общественного порядка.

После принятия этого закона ряд СМИ сообщили о приостановке работы в России, в их числе телеканал "Дождь" (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), Bloomberg и CNN.