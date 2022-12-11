Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 декабря

Ракетный удар ВСУ по Мелитополю, одобрение Советом ЕС помощи Украине на 18 млрд евро, работа системы ПВО над Симферополем

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю увеличилось до 10 человек. По окраине города было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, ПВО сбила две из них. В результате удара, по предварительным данным, погибли два человека.

- Совет ЕС согласился выделить Украине помощь в 18 млрд евро на 2023 год. Кредит предусматривает 10-летний льготный период. Государства-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов.

- Глава Крыма сообщил о системе ПВО, сработавшей над Симферополем. Сергей Аксенов добавил, что в результате цель была поражена, все службы работают в штатном режиме.

- Спасатели предупредили жителей Москвы о мокром снеге до утра воскресенья. По предварительным оценкам, прирост осадков вчера днем и минувшей ночью превысил 20% месячной нормы.

- Болельщики сборной Марокко по футболу устроили стычки с полицией в Брюсселе. Сообщается о десятке административных арестов. Несколько станций брюссельского метро были закрыты. Инциденты, устроенные болельщиками марокканского происхождения, также происходили в Нидерландах.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Японский космический аппарат Hakuto-R стартует к Луне в воскресенье

Японский космический аппарат Hakuto-R стартует к Луне в воскресенье

Полиция сообщила о спецоперации в центре Дрездена из-за возможного захвата заложников

Полиция сообщила о спецоперации в центре Дрездена из-за возможного захвата заложников

Космонавты в феврале установят на МКС средство связи нового поколения

Космонавты в феврале установят на МКС средство связи нового поколения

Что случилось этой ночью: суббота, 10 декабря

Военная операция на Украине

Politico сообщило о дискуссиях в Пентагоне о передаче Украине БПЛА дальнего действия

Politico сообщило о дискуссиях в Пентагоне о передаче Украине БПЛА дальнего действия
Военная операция на Украине

Генсек НАТО не исключил перерастания событий на Украине в войну между альянсом и РФ

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });