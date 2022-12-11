Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 декабря

Ракетный удар ВСУ по Мелитополю, одобрение Советом ЕС помощи Украине на 18 млрд евро, работа системы ПВО над Симферополем

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю увеличилось до 10 человек. По окраине города было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, ПВО сбила две из них. В результате удара, по предварительным данным, погибли два человека.

- Совет ЕС согласился выделить Украине помощь в 18 млрд евро на 2023 год. Кредит предусматривает 10-летний льготный период. Государства-члены ЕС будут покрывать основную часть процентных расходов.

- Глава Крыма сообщил о системе ПВО, сработавшей над Симферополем. Сергей Аксенов добавил, что в результате цель была поражена, все службы работают в штатном режиме.

- Спасатели предупредили жителей Москвы о мокром снеге до утра воскресенья. По предварительным оценкам, прирост осадков вчера днем и минувшей ночью превысил 20% месячной нормы.

- Болельщики сборной Марокко по футболу устроили стычки с полицией в Брюсселе. Сообщается о десятке административных арестов. Несколько станций брюссельского метро были закрыты. Инциденты, устроенные болельщиками марокканского происхождения, также происходили в Нидерландах.