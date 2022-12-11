Более 20% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Южный циклон принес в столичный регион обильные осадки, на опорной метеостанции Москвы (ВДНХ) менее чем за сутки выпало 12 мм влаги, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро в воскресенье.

"По предварительным оценкам, прирост осадков вчера днем и минувшей ночью превысил 20% месячной нормы", - сказал собеседник агентства.

В метеобюро уточнили, что данные получены с метеостанции на ВДНХ в 6:00 воскресенья.

Месячная норма осадков декабря в Москве - 56 мм.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, понедельник и вторник в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, гололед и снежный накат на дорогах.

Из-за неблагоприятных погодных условий в городе действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил в субботу, что городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке города задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.