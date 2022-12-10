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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Спасатели предупредили жителей Москвы о мокром снеге до утра воскресенья

Спасатели предупредили жителей Москвы о мокром снеге до утра воскресенья
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о мокром снеге до утра воскресенья.

"В период с 23:00 10 декабря до 09:00 11 декабря местами в Москве сохраняются осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва МЧС
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