Что случилось этой ночью: вторник, 13 декабря

Взрыв под Мелитополем, задержания по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки", рейды в офисах Европарламента

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мост под Мелитополем поврежден в результате взрыва. По заявлению администрации, повреждены опоры, но сам мост не разрушен. Движение через него приостановлено.

- По делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках задержаны прораб и сварщик. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре и гибели человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

- Полиция Бельгии провела очередные рейды в офисах Европарламента в Брюсселе в рамках расследования резонансного дела о коррупции. Детали о результатах рейдов пока не сообщаются. В общей сложности полиция провела уже 20 рейдов в рамках расследования, начатого четыре месяца назад.

- Хакеры группы LockBit совершили кибератаку на департамент финансов Калифорнии. Хакерская группа затребовала выкуп, который департамент должен выплатить до 24 декабря. В противном случае хакеры обещают обнародовать украденные данные.

- Композитор Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет. Бадаламенти наиболее известен по своей работе с Дэвидом Линчем: он написал музыку к сериалу "Твин Пикс" и другим работам режиссера.