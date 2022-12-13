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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Композитор Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет

Он написал музыку к "Твин Пиксу" и ряду других фильмов Дэвида Линча

Композитор Анджело Бадаламенти умер в возрасте 85 лет
Фото: Kevin Winter/Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Композитор Анджело Бадаламенти скончался на 86-м году жизни в своем доме в Нью-Джерси, сообщает The Hollywood Reporter.

Его племянница Фрэнсис Бадаламенти рассказала изданию, что композитор умер в воскресенье от естественных причин в окружении семьи в своем доме в Линкольн-парке, штат Нью-Джерси.

Бадаламенти наиболее известен по своей работе вместе с режиссером Дэвидом Линчем: он написал музыку к сериалу "Твин Пикс" и полнометражному фильму "Твин Пикс: Сквозь огонь". В 1990 году за музыкальную тему к "Твин Пиксу" Бадаламенти получил премию "Грэмми" и был номинирован на "Эмми" в трех номинациях.

Также он стал автором музыки к ряду других фильмов Линча: "Синий бархат", "Дикие сердцем", "Шоссе в никуда", "Малхолланд Драйв" и "Простая история".

Кроме того, композитор сотрудничал с Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Ниной Симон, Ширли Бэсси, Патти Остин и другими известными музыкантами.

Анджело Бадаламенти Твин Пикс
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