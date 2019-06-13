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РФ готова поддерживать сотрудничество после выхода Прибалтики из общей электросистемы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Россия заинтересована во взаимодействии с участниками энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) после выхода из него стран Прибалтики, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в четверг на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

"Мы заинтересованы в безопасном функционировании энергосистем бывших участников энергокольца, а также в проработке вопроса сохранения возможности взаимодействия с ними даже после десинхронизации", - сказал Новак.

По словам министра, российская сторона уважает "суверенное право стран Прибалтики на выход к 2025 году из синхронной работы энергосистем в рамках энергокольца БРЭЛЛ", но при этом считает его "экономически и технически нецелесообразным".

Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы - синхронный режим работы энергетических систем этих стран на единой частоте тока 50 Гц, сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года. Предполагает связь линий электропередачи всех пяти государств, общие принципы организации совместной работы, обмен электроэнергией и поддержку друг друга резервами в случае аварийных ситуаций.

Летом прошлого года страны Балтии, Польша и ЕК подписали соглашение о синхронизации работы ЛЭП, что означает выход балтийских республик из энергокольца БРЭЛЛ. Проект синхронизации планируется завершить в 2025 году.

Как стало известно в четверг, премьер Эстонии Юри Ратас вместе с главами правительств стран Балтии, Польши и председателем Европейской комиссии подпишет на июньском заседании Совета ЕС "дорожную карту" синхронизации электросистем с ЕС и отсоединения их от России.

Россия БРЭЛЛ

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