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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Жителей Бреста предупредили о движении военной техники в черте города

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Военная техника пройдет по Бресту 13 декабря в рамках внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии, предупредил через Telegram председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук.

"В Бресте запланировано передвижение военной техники и личного состава 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Возможно временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", - сообщил он.

По его словам, в рамках проверки военным нужно "в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина". Он предупредил о возможных ограничениях для гражданского транспорта на отдельных дорогах общего пользования и участках местности.

Внезапная проверка боеготовности в Белоруссии началась 13 декабря по поручению президента Александра Лукашенко.

Белоруссия Брест Неман Березина Александр Лукашенко Александр Рогачук
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