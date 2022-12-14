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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Белорусские военные в ходе проверки боеготовности возвели переправу через Неман

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Военные инженеры одной из бригад Западного оперативного командования в ходе внезапной проверки боевой готовности в кратчайшие сроки возвели мостовую переправу через реку Неман, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии в среду.

"В ходе внезапной проверки боевой готовности военнослужащие понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования оборудовали мостовую переправу через реку Неман", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что военные инженеры возвели ее в кратчайшие сроки в сложных погодных условиях.

"Уже сегодня по мостовой переправе военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады преодолели реку Неман", - добавили в пресс-службе.

Белоруссия
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