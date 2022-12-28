В Минске начали проверку готовности войск к переводу с мирного на военное время

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Минске проводят мероприятия по переводу с мирного на военное время в рамках внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности, сообщило Минобороны Белоруссии.

"В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск вооруженных сил, в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время", - говорится в пресс-релизе.

Речь идет о проверке знаний военнослужащих и оценкк их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности.