Президент Перу распустил парламент и ввел режим ЧП

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Перу Педро Кастильо в среду объявил о роспуске конгресса (парламента страны) и введении в стране режима чрезвычайного положения, сообщает местная радиостанция Radio Programas del Perú.

Решение принято после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией.

"Конгресс безосновательно обвинил президента в совершении преступлений, подорвав таким образом основы правового государства, демократии и расстановки сил между законодательной и исполнительной ветвями власти. Мы приняли решение учредить чрезвычайный кабинет министров, временно распустить конгресс, провести реорганизацию правовой системы в стране и ввести на всей ее территории комендантский час", - сказал Кастильо в обращении к народу страны.

Кроме того, он призвал как можно скорее провести выборы для того, чтобы определить новый состав парламента и в девятимесячный срок выработать новую конституцию.

Вслед за этими решениями президента ряд знаковых политических фигур Перу заявили о незаконности этих мер, отметив, что страна оказалась на грани государственного переворота. Кроме того, в знак протеста против решений президента об отставках объявили глава МИД, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, а также постпред Перу при ООН.