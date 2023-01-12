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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

За месяц протестов в Перу погибли 48 человек

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Перу за месяц протестов погибли 48 человек, сообщает АР. В стране с середины декабря митингуют сторонники смещенного с должности президента и арестованного Педро Кастильо. Его электорат - преимущественно жители сельской местности.

11 января новые столкновения произошли в городе Куско, откуда туристы ездят посмотреть развалины Мачу Пикчу. В Куско протестующие попытались захватить аэропорт. Городские чиновники от здравоохранения сообщили, что в стычках пострадали 37 гражданских и шестеро сотрудников полиции. Еще один человек погиб от огнестрельного ранения.

9 января в стране произошли наиболее кровопролитные столкновения - в городе Хулиака на озере Титикака в стычках погибли 17 человек, а одного полицейского сожгли заживо.

Акции протеста проходят в 41 провинции Перу, преимущественно на юге страны. Сторонники Кастильо требуют немедленного проведения президентских выборов и отставки Дины Болуарте, которая ранее была вице-президентом, но после смещения Кастильо возглавила государство.

Перу Куско Хулиака Титикака Педро Кастильо Дина Болуарте
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