Бельгия тоже разрешила разблокировать активы, замороженные из-за санкций к НРД

В НРД сейчас пытаются осмыслить, что дает это разрешение, объяснили в ЦБ

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Бельгия, где зарегистрирована расчетно-клиринговая система Euroclear, 20 декабря выдала разрешение на разблокировку до 7 января части активов, которые были заморожены из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе лекции в МГИМО.

"Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг", - напомнил он.

По словам Чистюхина, НРД сейчас "занимается вопросом осмысления того, что дает это разрешение, оно не длинное, до 7 января 2023 года, и, соответственно, какие бумаги можно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии, и, таким образом, дав возможность российским инвесторам опять получить право распоряжения, использования данных активов".

В начале марта европейские международные депозитарии Clearstream и Euroclear прекратили работу междепозитарных мостов с НРД. В начале июня это положение закрепил Евросоюз, введя санкции против НРД.

В октябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения, которые внушили рынку определенную надежду относительно судьбы замороженных активов. Из документа следовало, что власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня.

НРД тогда сообщил, что после согласования с внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. Ряд брокеров и управляющих компаний сообщали о подаче ими европейским регуляторам заявлений на разблокировку активов своих клиентов. Помимо этого, отмечалось, что инвесторы могут и самостоятельно подавать такие заявления.