Астронавты NASA развернули новую солнечную панель на МКС

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Двое американских астронавтов в четверг в ходе выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) смонтировали на ее поверхности и развернули новую солнечную панель, а также подключили ее к системе энергоснабжения, сообщило NASA.

Астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада установили солнечную панель IROSA на четвертом сегменте (P4) правой стороны фермы МКС, которая уже начала поставлять электроэнергию. Пара новых более мощных панелей была доставлена на МКС 27 ноября грузовым кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Первая из них уже была установлена на сегменте S4 фермы станции в ходе выхода астронавтов в открытый космос 3 декабря.

Выход астронавтов в открытый космос из шлюзовой камеры Ouest для проведения монтажных работ начался в 08:19 по времени Восточного побережья США (в 16:19 мск). Он продлился около семи часов.

Первая пара новых панелей IROSA была установлена и развернута в ходе трех выходов астронавтов в космический вакуум в июне прошлого года. Всего на МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы станции.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми, что повысит мощность энергосистемы станции со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.