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Грузовой космический корабль Cargo Dragon отстыкуется от МКС 10 января

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 10 января для возвращения на Землю, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным космического агентства, отстыковку грузового космического корабля SpaceX CRS-26 от МКС планируется осуществить 9 января в 17:05 по времени Восточного побережья США (10 января в 01:05 мск).

Американский "грузовик" приводнится в Атлантике у берегов штата Флорида 11 января, вернув на Землю результаты научных исследований, проведенных астронавтами на станции.

Cargo Dragon пристыковался к МКС 27 ноября и доставил на нее около 3,5 тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции. В негерметичном отсеке корабль привез две новые солнечные панели IROSA, которые были установлены на станции в ходе двух выходов астронавтов в открытый космос - 3 и 22 декабря. Панели позволят генерировать больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции.

Эта миссия стала шестой по счету для "грузовика" в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором (по сравнению с первой версией).

Cargo Dragon 2 рассчитан на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков". Новый грузовой корабль может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках второго контракта по снабжению станции между NASA и компанией SpaceX.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

С октября 2012 года по ноябрь 2022 года компания SpaceX осуществила 26 пусков Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

США NASA SpaceX Cargo Dragon МКС
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