Выход астронавтов NASA в открытый космос с МКС перенесли на 22 декабря

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения запланирован на четверг, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее выход в космический вакуум планировалось осуществить в среду, однако из-за угрозы столкновения станции с космическим мусором его пришлось отменить.

По данным, представленным на сайте управления, астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио выйдут в открытый космос около 08:30 по времени Восточного побережья США (в 16:30 по московскому времени). В общей сложности внекорабельная деятельность продлится примерно семь часов.

Астронавты должны будут смонтировать на ферме станции еще одну из пары новых солнечных панелей, доставленных 27 ноября на МКС грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX. Первая из панелей была установлена на станции в ходе выхода астронавтов в космический вакуум 3 декабря.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.