Президент Сербии привел армию в состояние наивысшей боевой готовности

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Сербии и главнокомандующий сербской армией Александр Вучич распорядился, чтобы сербская армия была приведена в состояние наивысшей боевой готовности, сообщил министр обороны страны Милош Вучевич.

"Президент Сербии как главнокомандующий (...) приказал, чтобы сербская армия была в наивысшей степени боевой готовности - готовности к применению военной силы, то есть, вооруженного потенциала сербской армии", - сказал Вучевич сербскому государственному агентству "Танюг".

По его словам, "это поднимает нас на высший уровень готовности к действиям, которые осуществляет сербская армия, сохраняя территориальную целостность и суверенитет Сербии, защищая всех граждан Сербии и предотвращая погром и террор против сербов, где бы они ни жили".

Министр обороны отметил, что президент приказал повысить боевую готовность, имея в виду ситуацию в автономном крае Косово и Метохии, и то, что албанские власти Косово продолжают готовиться к нападению на сербов и насильственному снятию баррикад.

Вучевич подчеркнул, что у Белграда вызывает беспокойство мягкая реакция международного сообщества и отказ от переговоров, "политического диалога о причинах, а не о последствиях, которые привели к такому виду политической борьбы" сербской общины в автономном крае.

В Косово и Метохии обострилась и сохраняется напряженность после того, как косовская полиция задержала нескольких бывших сербских полицейский по обвинению якобы совершенных ими преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов. В ответ проживающие в Косово сербы возвели баррикады на автодорогах на севере края.

Армия Сербии покинула Косово и Метохию по итогам конфликта в 1999 году. В 2008 году этот регион, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Многие западные страны признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила в минувший понедельник, что игнорирование международного права и резолюции СБ ООН 1244 по Косово чревато началом масштабного конфликта на Балканах.