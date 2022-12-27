Запорожская область получит 1,5 млрд рублей на поддержку развития промышленности в 2023 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Фонд развития промышленности Запорожской области получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета для поддержки предприятий в 2023 году, сообщил журналистам глава правительства региона Антон Кольцов.

"Благодаря Минпромторгу РФ создан Фонд развития промышленности Запорожской области, и уже нам подтверждена цифра - 1,5 млрд рублей на 2023 год. Это меры поддержки, которые мы как оператор будем доводить до промышленных предприятий", - сказал Кольцов.

По его словам, часть средств будет направлена на софинансирование федеральных мер поддержки, часть - на субсидирование процентной ставки по банковским кредитам и непосредственно на кредиты под 3% годовых.

В Запорожской области на данный момент работают 70 промышленных предприятий, на которых трудятся 5,8 тыс. человек. При этом на 54 из них введено внешнее управление, уточнил премьер.

Кольцов пояснил, что такая процедура применяется при остановке предприятия, сознательном уменьшении его производительности, а также при отсутствии собственника на территории России либо его участии в антироссийской деятельности.

Всего внешнее управление введено на 400 предприятиях из различных сфер - промышленность, сельское хозяйство, торговля, курортный бизнес. Глава правительства подчеркнул, что в частную собственность они не передаются, оставаясь в реестре собственности Запорожской области.

"Безусловно, с внешними администраторами мы будем вести диалог и с института временной администрации переходить на понятные механизмы регулирования, как арендная плата, концессионные соглашения, государственно-частное партнерство. В перспективе - выкуп, когда будет понятна рыночная стоимость объектов. Многие же не просто зашли и обеспечили работу, но и инвестируют, они должны иметь право приоритетного выкупа", - добавил Кольцов.

Как сообщалось, весной некоторые заводы области были остановлены. Владельцы ряда из них покинули регион, поэтому встал вопрос о введении временного управления. Среди крупнейших предприятий региона премьер выделил железорудный комбинат (ЖРК, Днепрорудное), машиностроительные "Гидросила", Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов (МЗТГ), производителя литой посуды из алюминия и чугуна "БИОЛ", "Бердянские жатки", нефтехимический "Азмол".