Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Совбез ООН призвал талибов отменить запрет на учебу женщин в вузах

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Члены Совета Безопасности ООН осудили решение контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) запретить обучение женщин в вузах страны и призвали отказаться от такой меры.

В миреАфганским женщинам запретили учиться в университетахАфганским женщинам запретили учиться в университетахЧитать подробнее

"Совет Безопасности глубоко встревожен сообщениями о том, что талибы закрыли доступ в университеты женщинам и девочкам, вновь выразил свою глубокую обеспокоенность в связи с закрытием школ старше шестого класса и призвал к полному, равноправному и полноценному участию женщин и девочек в жизни Афганистана", - говорится в заявлении Совбеза ООН для прессы.

СБ также "глубокого обеспокоен сообщениями о том, что "Талибан" запретил сотрудницам НПО и международных организаций выходить на работу, что будет иметь значительные и непосредственные последствия для гуманитарных операций в стране, включая операции самой ООН".

На прошлой неделе талибы также запретили женщинам обучаться в университетах.

Associated Press напоминает, что изначально "Талибан" обещал установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств. Однако впоследствии талибы запретили девочкам ходить в среднюю и старшую школу, ограничили доступ женщинам к большинству профессий и распорядились, чтобы они носили в общественных местах одежду, покрывающую их с головы до ног. Более того, женщинам запрещено ходить в парки и спортзалы.

Движение "Талибан" пришло к власти в августе прошлого года и сформировало свое правительство, именуемое Исламским Эмиратом Афганистан. Это случилось во второй раз после сентября 1996 года. Тогда правительство талибов было официально признано тремя государствами: Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ. В сентябре - ноябре 2001 года талибы потеряли контроль над страной в ходе антитеррористической операции международных коалиционных сил, возглавляемых США.

После того, как Афганистан возглавили талибы, в стране ликвидировали министерство по делам женщин, а вместо него учредили министерство поощрения добродетели и предотвращения порока.

Хроника 18 июля 2021 года – 28 декабря 2022 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 27 декабря

Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек

Число жертв снежного шторма в США превысило 60 человек

Росавиация еще не получала от Дамаска гарантий безопасного пролета над Сирией

Росавиация еще не получала от Дамаска гарантий безопасного пролета над Сирией

Кишинев в январе продолжит получать электроэнергию из Приднестровья в обмен на газ

Немецкие СМИ узнали о назначении в 2023 году члена СвДП послом ФРГ в России

Южнокорейские военные извинились за то, что не смогли перехватить беспилотники КНДР

Южнокорейские военные извинились за то, что не смогли перехватить беспилотники КНДР

Что случилось этой ночью: вторник, 27 декабря

Президент Сербии привел армию в состояние наивысшей боевой готовности

Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата в президенты США на выборах в 2024

Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата в президенты США на выборах в 2024

Эрдоган заявил, что запасы природного газа Турции в Черном море составляют 710 млрд кубометров

Эрдоган заявил, что запасы природного газа Турции в Черном море составляют 710 млрд кубометров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });