Совбез ООН призвал талибов отменить запрет на учебу женщин в вузах

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Члены Совета Безопасности ООН осудили решение контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) запретить обучение женщин в вузах страны и призвали отказаться от такой меры.

"Совет Безопасности глубоко встревожен сообщениями о том, что талибы закрыли доступ в университеты женщинам и девочкам, вновь выразил свою глубокую обеспокоенность в связи с закрытием школ старше шестого класса и призвал к полному, равноправному и полноценному участию женщин и девочек в жизни Афганистана", - говорится в заявлении Совбеза ООН для прессы.

СБ также "глубокого обеспокоен сообщениями о том, что "Талибан" запретил сотрудницам НПО и международных организаций выходить на работу, что будет иметь значительные и непосредственные последствия для гуманитарных операций в стране, включая операции самой ООН".

На прошлой неделе талибы также запретили женщинам обучаться в университетах.

Associated Press напоминает, что изначально "Талибан" обещал установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств. Однако впоследствии талибы запретили девочкам ходить в среднюю и старшую школу, ограничили доступ женщинам к большинству профессий и распорядились, чтобы они носили в общественных местах одежду, покрывающую их с головы до ног. Более того, женщинам запрещено ходить в парки и спортзалы.

Движение "Талибан" пришло к власти в августе прошлого года и сформировало свое правительство, именуемое Исламским Эмиратом Афганистан. Это случилось во второй раз после сентября 1996 года. Тогда правительство талибов было официально признано тремя государствами: Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ. В сентябре - ноябре 2001 года талибы потеряли контроль над страной в ходе антитеррористической операции международных коалиционных сил, возглавляемых США.

После того, как Афганистан возглавили талибы, в стране ликвидировали министерство по делам женщин, а вместо него учредили министерство поощрения добродетели и предотвращения порока.