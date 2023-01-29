Талибы приказали вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Талибы ("Талибан", запрещенная в России террористическая организация) приказали вузам не допускать девушек к вступительным экзаменам, говорится в письме минобразования Афганистана к учебным заведениям.

"Министерство высшего образования приказало всем частным университетам и учебным заведениям не допускать девушек до вступительных испытаний", - указано в сообщении источника в ведомстве.

С момента захвата власти в стране Талибан продолжает систематическую работу по ограничению доступа к высшему и среднему образованию для женщин.

Придя к власти в августе 2021 года, талибы обещали принять обеспечить соблюдение прав женщин, однако затем они постепенно вводили все новые и новые запреты, проявляя жесткий подход к правилам шариата.

В движении, в частности, заявляли, что "задача женщин - не работать в правительстве, а рожать детей".