Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Байден подписал бюджет США на 2023 финансовый год

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что подписал бюджет страны на 2023 год, отметив, что в него включена помощь Украине.

"Сегодня я подписал двухпартийный сводный законопроект, который стал результатом года исторического прогресса", - написал Байден в соцсети.

Он отметил, что бюджет предусматривает инвестиции в "медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, средства на восстановление после стихийных бедствий, борьбу с насилием в отношении женщин, а также предоставление критически важной помощи Украине".

Ранее сообщалось, проект годового бюджета на сумму $1,7 трлн был одобрен обеими палатами американского Конгресса. Из этой суммы $45 млрд предназначено на помощь Украине и странам НАТО.

На оборонные расходы выделяется $858 млрд, что на 10% больше, чем в текущем году, и на $45 млрд превышает сумму, запрошенную Байденом. Не оборонная часть бюджета на 6% выше уровня 2022 финансового года.

США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

Умерла британский модельер Вивьен Вествуд

Умерла британский модельер Вивьен Вествуд
Умершие знаменитости

Умер Пеле

Умер Пеле

Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии приспосабливаются к нехватке снега

Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии приспосабливаются к нехватке снега

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Умер бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар

Умер бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Украинская ракета С-300 упала на территории Белоруссии

В ЕС обсуждают координацию действий в связи с волной заражений COVID-19 в Китае

В ЕС обсуждают координацию действий в связи с волной заражений COVID-19 в Китае
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });