Байден подписал бюджет США на 2023 финансовый год

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что подписал бюджет страны на 2023 год, отметив, что в него включена помощь Украине.

"Сегодня я подписал двухпартийный сводный законопроект, который стал результатом года исторического прогресса", - написал Байден в соцсети.

Он отметил, что бюджет предусматривает инвестиции в "медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, средства на восстановление после стихийных бедствий, борьбу с насилием в отношении женщин, а также предоставление критически важной помощи Украине".

Ранее сообщалось, проект годового бюджета на сумму $1,7 трлн был одобрен обеими палатами американского Конгресса. Из этой суммы $45 млрд предназначено на помощь Украине и странам НАТО.

На оборонные расходы выделяется $858 млрд, что на 10% больше, чем в текущем году, и на $45 млрд превышает сумму, запрошенную Байденом. Не оборонная часть бюджета на 6% выше уровня 2022 финансового года.