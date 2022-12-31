Что случилось этой ночью: суббота, 31 декабря

Очередные ракетные пуски в КНДР, переход Роналду в "Аль-Наср", пятикилометровая пробка у Крымского моста

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- КНДР утром в субботу запустила три баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Они пролетели около 350 км на высоте до 100 км и упали в море, не причинив ущерба.

- Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал игроком саудовского клуба "Аль-Наср". 37-летний футболист подписал контракт сроком на два года.

- Иностранные покупатели Газпрома, отказавшиеся от новой системы оплаты, смогут вернуть долги валютой. Соответствующий указ о внесении изменений в указ от 31 марта подписал 30 декабря президент РФ Владимир Путин.

- У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка. Время ожидания проезда по мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края может занять несколько часов.

- Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул. Он был удостоен титула рыцаря-бакалавра за достижения в музыке и благотворительность.