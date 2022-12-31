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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

КНДР запустила баллистическую ракету

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Северная Корея утром в субботу запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил о запуске, но других подробностей пока не привел.

Агентство отмечает, что пуск ракеты в КНДР состоялся на следующие сутки после того, как Южная Корея успешно запустила космическую ракету-носитель.

Северная Корея регулярно проводит запуски баллистических ракет. В последний раз такой пуск состоялся 23 декабря.

КНДР Южная Корея
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