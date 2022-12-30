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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Гасить долг за газ из РФ можно будет в валюте, новые поставки - только за рубли

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Гасить задолженность по экспортным поставкам российского газа можно будет в иностранной валюте.

ЭкономикаПутин подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рублиПутин подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рублиЧитать подробнее

Соответствующие изменения в указ от 31 марта, регулирующий специальный порядок исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа, внесены указом от 30 декабря.

"Расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании российским поставщиком задолженности с иностранного покупателя или погашении им задолженности перед российским поставщиком по контракту на поставку природного газа, поставка по которому осуществлена в полном объеме в соответствии с условиями такого контракта или прекращена (...), могут производиться в иностранной валюте, указанной в таком контракте, с использованием специального счета российского поставщика, открытого уполномоченным банком на основании заявления российского поставщика", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Спецсчет российского поставщика открывается в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку газа.

Погашение долга не является основанием для возобновления поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем порядка, введенного в марте (то есть оплата газа рублями при поставках в "недружественные" страны), говорится в указе.

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